Kriptoda kaygı artıyor: Bir sabit coin daha çöktü, Tether’de hacim eridi

Terra’nın çöküşünün ardından bir başka ‘sabit coin’ DEI de 1 dolarlık çıpasını kaybetti. Kripto varlık piyasasının en popüler sabit coini Tether’deyse hacim kaybı dikkat çekti.

Fotoğraf: Coindesk

Sabit coin’i kısaca ‘değeri para ya da kıymetli metal gibi bir varlığa endeksli kripto varlık‘ olarak tanımlamak mümkün. Alıcıları fiyat dalgalanmalarından korumak amacıyla piyasaya sürülen sabit coinler, kripto para piyasasının ‘güvenli limanı’ olarak görülüyordu. Ancak son dönemde kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşler, yatırımcıların güveninin kaybolmasına ve piyasadan uzaklaşmasına neden oldu. Sabit coinler de bu değer ve güven kaybından nasibini aldı.

Fiyatı genelde 1 dolara çok yakın seviyede seyreden sabit coin TerraUSD’nin geçen hafta 30 sent ile 90 sent arasında dalgalanması çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Endişe büyüyor

Ancak iş burada durmadı. Terra’nın yarattığı sabit coin endişesi yeni haberlerle büyüyor.

Bir başka sabit coin DEI de 1 doların altına geriledi. Coingecko verilerine göre yaklaşık olarak 63,5 milyon dolarlık hacmi bulunan DEI 60 sentin altına kadar geriledi. DEI’yi çıkaran Deus Finance 1 dolar çıpasına tekrar kavuşmak için çalışıldığını belirtti.

Kripto varlık piyasasının en popüler sabit coini Tether’deyse hacim kaybı dikkat çekiyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether’den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs’tan bu yana Tether’in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.

Uyarılar arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), kripto para piyasalarındaki düşüşün ‘zamanlı bir uyarı’ olduğunu, bunun geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağını bildirdi.

Ancak kuruluş, bir dahaki sefere işlerin farklı olabileceğini de söyledi.