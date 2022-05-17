Türkiye’de 100 kişiden 15’i genç: 2080’e kadar oran düşüyor

Türkiye’de 2021 itibariyle 12 milyon 971 bin 289 genç yaşıyor, nüfuslarıysa toplamın yüzde 15,3’üne karşılık geliyor.

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TÜİK’in araştırmasına göre 15-24 yaş arası nüfusun yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kadın.

Projeksiyonlarına göre gençlerin toplam nüfustaki oranı 2025’te yüzde 14,3, 2030’da yüzde 14, 2040’ta yüzde 13,4, 2060’ta yüzde 11,8 ve 2080’de yüzde 11,1’e düşecek.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,8’le Hakkari, en düşük ilse yüzde 12,3’le Muğla.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus ortalaması yüzde 10,6.