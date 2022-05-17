İBB, hükümete yol gösterdi: Atatürk Havalimanı için dokuz madde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dokuz maddede Atatürk Havalimanı’nı ‘millet bahçesi’ne dönüştürmek isteyen iktidara yol gösterdi.

Fotoğraf: Batuhan Serim / Sözcü

Pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için geçen nisanda ihaleye çıkılmış, geçen günlerde de iş makineleri piste girmişti.

İBB, Atatürk Havalimanı’nın kentin gelecekteki ihtiyaçları ve 16 milyon İstanbullunun olası afetlere karşı güvenliği adına mevcut yapısıyla korunması gerektiğini açıkladı.

Açıklamada ‘çok sayıda çalıştay ve ortak akıl toplantısından çıkan stratejik sonuçlar’ şöyle paylaşıldı:

1. Kentin gelişimini kuzeye yönlendiren ve Kanal İstanbul gibi İstanbul’un geleceğini tehdit eden projelere gerekçe ve destek oluşturan İstanbul Havalimanı mevcut haliyle dondurulmalı ve büyümesi engellenmelidir. Şehrimizin gelecekteki olası kapasite ihtiyaçlarının Atatürk Havalimanı’yla karşılanması mümkündür.

2. Atatürk Havalimanı’na da yeşil alanlara da ihtiyacımız var. Atatürk Havalimanı İstanbul’un destekleyici havalimanı olarak korunmalı, hem merkezi idarenin ve hem de yerel idarelerin kaynakları ve işbirliğiyle kentin kuzeyi ve çeşitli vadileri insanlarımızın hizmetine kazandırılmalıdır.

3. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’yla İstanbul sivil havacılık altyapısının önemli ve güçlü bir parçasıdır. İstanbul’un gelecekte ihtiyaç duyacağı havayolu ulaşım kapasitesinin karşılanmasında yaklaşık yüzde 28’lik bir pay alabilecektir.

‘Genişleme etaplarının durdurulması gerek’

4. İstanbul Havalimanı mevcut 90 milyon/yıl yolcu kapasitesiyle 200 milyon yolcu/yıla göre planlanan alanının yalnızca yüzde 50’sini gerçekleştirmiş durumdadır. Diğer etapların gerçekleştirileceği alanda mevcutta doğal alanlar, orman alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla ilk yapılması gereken İstanbul Havalimanı’nın genişleme etaplarının durdurulması ve iptal edilmesidir. Zaten projelendirilmiş olan Sabiha Gökçen Havalimanı genişleme etabı tamamlanmalı ve İstanbul’da toplamda 150 milyon yolcu/yıl kapasiteye ulaşılmalıdır.

5. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı doğru bir teknik planlamayla kurulacak uçuş koridorları ile beraber çalıştırılabilecektir. Birden fazla havalimanına sahip çok sayıdaki dünya kentleri bu konuda örnek alınmalıdır.

580 milyon avroluk kayıp

6. İstanbul Havalimanı’na yapılacak yatırımların kalan miktarı yaklaşık 5 milyar avro, Atatürk Havalimanı’nın mevcut yaklaşık değerinin ise yaklaşık 4 milyar avro olduğunu düşünürsek, Atatürk Havalimanı’nın sivil havacılık kullanıma açılmasıyla yaklaşık 9 milyar avroluk bir ekonomik değer israf edilmeyecek, bu bütçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız lehine kullanılabilecektir. Ayrıca Atatürk Havalimanı çevresinde yıllara sari olarak inşa edilmiş olan otel ve ticari işletmelerin yılda yaklaşık 580 milyon avroluk kaybının önlenmesi mümkün olacaktır.

7. Bu süreçte Atatürk Havalimanı’nın sahip olduğu erişilebilirlik kapasitesini daha da geliştirecek Atatürk Havalimanı – Halkalı bağlantısı gerçekleştirmek ve bu sayede üç havalimanını birbirine bağlanmak mümkün olabilecektir.

‘Yedek meydan olarak kullanabilecek’

8. Atatürk Havalimanı kapatılmadığı takdirde, 3’üncü havalimanının bir yedek meydanı olarak kullanabilecektir. Kışın bazı günlerinde 3’üncü havalimanının bulunduğu Karadeniz sahil şeridi görüş mesafesinin sıfıra indiği yoğun bir sis tabakasıyla kaplandığında; Florya, Yeşilköy bölgesi açık olabilmektedir. Meteoroloji kayıtları incelendiğinde kış aylarının hangi günlerinde İstanbul’un kuzeyinin sisli, güneyinin açık olduğu tespit edilebilir. Böyle durumlarda 3’ncü havalimanına iniş zorluğu çeken uçaklar, uzaktaki yedek meydanlara gitme ihtiyacı duymadan, şehrin merkezindeki Atatürk Havalimanı’na yönlendirilebilecektir.

9. Kapasite ihtiyacı doğana kadar geçecek süre içerisinde mevcut havalimanı yapıları esnek kullanımlarla kamunun kullanımına kolayca açılabilir niteliktedir. İhtiyaç oluştuğunda ise tekrardan terminal olarak dönüştürülmesi mümkün olacaktır.