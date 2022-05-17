Bakan, Atatürk Havalimanı’nın yıkımında ‘altı oka sığındı’: Devrimcilikse devrimcilik…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’yla ilgili CHP’nin ‘altı oku’na sığındı: ”Devrimcilikse eğer en önemli devrimcilik budur. Halkçılıksa halkla birlikte millete hizmet etmektir.”

Kurum, ‘Atatürk istismarı’ yapanların, onun ‘muasır medeniyetler’ hedefini anlamadığını öne sürdü.

#Canlı – Bakanımız Sayın Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde açıklamalarda bulunuyor – Ankara https://t.co/zrOy0mNgJQ — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) May 17, 2022

Pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın ‘millet bahçesi’ne dönüşümü için iş makineleri yıkıma başlamıştı.

Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün “Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar” diyerek “Peki bu işe neden alelacele giriştiler” diye sormuştu.

Yargıtay’ın hapis cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yıkımı protesto için havalimanının önünde buluşmaya çağırmıştı.

Tepkilere yanıt veren Bakan Kurum, projeyi durdurmayacaklarını söyledi.

Kurum şunları söyledi:

*Koro halinde aynı türküyü söylüyorlar. Biz onlara rağmen tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz.

*İşte Atatürk’ün bize emanet ettiği bütün eserler buradalar, korunuyorlar. Dünyadaki örneklerine baktığımızda gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanlarıyla karşılaşmıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde havalimanı yok. 2018’de Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasıyla birlikte buradaki trafik yoğunluğunun azaldığı görülüyor.

*Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir pist acil inişler için açık kalacak.

*Mesele çevre, doğa meselesi değil. İftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti’nin yaptığı proje olunca eleştirilere maruz kalıyoruz.

*Devrimcilikse eğer en önemli devrimcilik budur. Halkçılıksa halkla birlikte millete hizmet etmektir. Milletin gönlüne girmektir. Atatürk istismarına sarılanların, onun çizdiği muasır medeniyetler çizgisi çerçevesini anlamadıklarını görüyoruz. Hatırlatma maiyetinde söylemek isteriz ki projeleri yapmaya 18 milyon İstanbullu ve 85 milyon için yapmaya devam edeceğiz.

*Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil.