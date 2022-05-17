CHP’liler Atatürk Havalimanı’na alınmadı: İşbirlikçilerine satmak istiyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, millet bahçesi yapılmak istenen Atatürk Havalimanı’na gitti.

Pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için geçen nisanda ihaleye çıkılmış, geçen günlerde de iş makineleri piste girmişti.

Kaftancıoğlu önderliğindeki CHP’li heyet bugün havalimanına gitti ancak güvenlik bariyerinden geçmelerine izin verilmedi.

Barikatın önünde gazetecilere konuşan Kaftancıoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

* Atatürk Havalimanı’nın katlederek, nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinelerinin olduğu yerde size açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki suçluları koruyan bir anlayış olduğu için bu açıklamayı yapmamıza izin vermediler.

‘Deprem anında ihtiyaç’

* Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derece deprem bölgesi. İstanbul’un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, deprem anında ne büyük ihtiyaç olduğunun takdirini size bırakıyorum. İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı’yla beraber çalıştırılmamasının nedeni teknik nedenlerden kaynaklı değil. İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor.

* İstanbul Havalimanı’nın sadece yüzde 50’si inşa edilmiş durumda. İstanbul’daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda (günde) 35 bin yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı’nın mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleriyle birlikte bu üç havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyonken yapımını tamamlamak için yüzde 50’yi tamamlamak için ekstradan 250 milyar avroluk yeni yatırımın gereksizliği ortada.

‘İşbirlikçilerine satmak istiyorlar’

* Genel başkanımız “İktidara geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya yapıldıysa alacağız” demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı’nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette “Biz bu ülkeyi alırız” diyorlar. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, Atatürk Havalimanı’nı kapatmalısınız diyorlar. ‘Millet bahçesi yapacağız’ adı altında Katar’a ve Suudi Arabistan’a peşkeş çekmek için Atatürk Havalimanı’nı kapatıyorlar. Millet bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar.