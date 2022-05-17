Anket: CHP, AKP’yle farkı 2’nin altında indirdi, Kılıçdaroğlu’nun oyu kıpırdandı

Yöneylem’in anketine göre yüzde 31,2 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 1,8’e indi. Verilere göre AKP’nin ittifak ortağı MHP’yle birlikte yüzde 40’a ulaşamadığı görülüyor.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime 13 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Yeni anket

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin mayısta 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 29,4, İYİ Parti yüzde 12,3, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,4, Zafer Partisi yüzde 2,4 DEVA yüzde 1,9, TİP yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 1, Yeniden Refah yüzde 1.

Ankete göre CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ ile AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ arasındaki oy farkı yüzde 4. İttifaklar dışındaki bir partiyi ya da oluşumu destekleyenlerse yüzde 15,8 oldu.

Cumhurbaşkanlığı ikinci turu

Ankete katılanlar “İkinci turda Erdoğan mı muhalefetin adayı mı” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Muhafelet adayı: 51,3

Erdoğan: 34

Kararsızım: 6,8

Oy kullanmam: 7,4

“Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna katılanların yüzde 36,5’i Tayyip Erdoğan, yüzde 44,9 ‘u Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi. Kılıçdaroğlu’nun oyu aynı şirketin bir önceki anketinde yaklaşık üç puan daha düşüktü.

Ama rakip Ekrem İmamoğlu olursa, Erdoğan’ın oy oranı yüzde 36’ya geriliyor. İmamoğlu’nun adaylığında muhalefete verilecek destek yüzde 46,5’e yükseliyor. İmamoğlu’na destek bir önceki ankete göre zayıflamış görünüyor.

Aynı şirketin önceki anketi

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 1-3 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 10, MHP yüzde 7,8, Deva yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8, TİP yüzde 1,3 SP yüzde 0,7, Gelecek yüzde 0,5.

Diğer anketler

ORC Araştırma’nın 5-8 Mayıs’ta 41 ilde 5 bin 300 kişiyle düzenlediği genel seçim anketinde katılımcıların yüzde 28’i AKP, yüzde 24,1’i CHP, yüzde 18,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,7’si HDP ve yüzde 7,2’si MHP demişti.