Özdağ’ın hedef aldığı Kılıçdaroğlu: Sureti muhalif yapılara dikkat

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı hakkında eski bir videosunu paylaşarak kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’la ilgili vatandaşlara öneride bulundu: ”Sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeli.”

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İktidar, iş makinelerini sokup yıkıma başladığı Atatürk Havalimanı’nı ‘millet bahçesi’ne dönüştürmekte kararlı. Konuyla ilgili olarak en son Çevre Bakanı Murat Kurum, ”Projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Ancak iktidarın projedeki ısrarı ve ‘hızı’na tepkiler de dinmiyor. CHP İstanbul il örgütü, bugün Atatürk Havalimanı önündeydi.

Dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!” demişti. Kılıçdaroğlu, Arapça yayınladığı mesajda da buradaki Katarlı ve Suudi Arabistanlı ‘olası’ rantçılara seslenmişti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ve CHP’yi hedef aldı

Kılıçdaroğlu’na tepkiyse Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun 2018’de CNN ekranlarında Atatürk Havalimanı’yla ilgili projelerini anlattığı videoyu paylaşarak şunları söyledi: ”CHP Genel Başkanı, Atatürk Havalimanı için yapılan Millet Bahçesi projesini ‘AK Parti telefonlarımızı dinleyerek bizden çaldı’ diyor. Bu durumda bugün başlayan yıkımla ilgili bir sorununuz yok demektir. Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı önüne yarın CHP’lileri çağırmış. İki yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini ‘AKP bizden telefonunuzu dinleyip çaldı’ diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverleri.”

Canan Kaftancıoğlu Atatürk Havalimanını önüne yarın CHP’lileri çağırmış.2 yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonunuzu dinleyip çaldı diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin.Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar.Kandırmayın vatanseverleri https://t.co/yptrrO4Uwk — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 17, 2022

Ancak CHP’nin hazırladığı proje, AKP’nin ‘millet bahçesi’ gibi havalimanının yıkılmasını öngörmüyor. Bunu o dönem projeyi hazırlayan eski CHP milletvekili Gülay Yedekçi dünkü Habertürk yayınında anlatmıştı.

Kılıçdaroğlu: Sureti muhalif görünen yapılara dikkat

Yedekçi’nin projeyi anlattığı videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda ‘muhalefete muhalefet’ konusunda öne çıkan Özdağ’a yanıt olarak şunları söyledi: ”Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca.”