Anket: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Akşener’in Erdoğan karşısındaki şansı ne?

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki en büyük aday Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş.

Araştırmaya göre ilk turda Yavaş’ın oyu yüzde 44,1, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 34,2, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzde 34,2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunsa yüzde 30,2.

İkinci turda da Yavaş yüzde 53,9’la ilk sırada. İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun oyu da Erdoğan’ın oyundan fazla.