MetroPOLL anketi: ‘Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Demirtaş yarışı’nda kim önde?

MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın adaylıklarını sordu.

Ankete göre eğer bu üç aday seçime girerse, Erdoğan yüzde 40,1 oy alıyor. CHP liderinin oyu yüzde 30,2’de kalırken, Demirtaş’ın oyuysa yüzde 15,2.

AKP seçmeninin yüzde 97’si Erdoğan’ı tercih ederken, CHP’lilerin yüzde 80,2’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti. İYİ Partililerin yüzde 60,3’ünün tercihi Kılıçdaroğlu oldu.

Hem CHP hem de İYİ Partililerin yaklaşık 10’luk kısmı Demirtaş’ı tercih etti.