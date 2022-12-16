Akşam Postası / 16 Aralık 2022

Asgari ücretin yoksulluk sınırına gelmesi için yüzde 391 zam yapılmalı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Veri skandalını ortaya çıkaran Tuğcu’nun görevden uzaklaştırılma kararı kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde veri skandalını ortaya çıkardıktan sonra görevden uzaklaştırılan Tuna Tuğcu hakkındaki uzaklaştırılma kararı kaldırıldı.

Erdoğan, uçakta yanıt verdiği ‘İmamoğlu’ sorusunu basın metninden çıkartmış

Gazeteci Nevşin Mengü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sorulduğunu ancak daha sonra talep üzerine bu konudaki soru ve cevapların basınla paylaşılan metinden çıkarıldığını söyledi: “Gazeteci arkadaşlarımız teyit de etmişler. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş.”

Gümüşel ve İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı: Siz hesap vereceksiniz

Altı yaşındaki kız çocuğunun ‘evlendirilmesi‘ ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı.

İmamoğlu’ndan ‘karar hukuki’ diyenlere yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aldığı cezayı ‘hukuki’ bulan ve ‘mağduriyet yaratmak için’ kullandığını iddia edenlere yanıt verdi.

AKP’li Özlem Zengin: Seçimin mayısta olmasına erken seçim denmez

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçimin nisandan sonra olacağını, mayısta olmasınınsa erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

Tekstilde işten çıkarmalar başladı

Tekstil sektörüne ilişkin makro göstergeler ivme kaybına işaret ederken şirketler işten çıkarmalara başladı.

Mehmet Şimşek ortaya çıktı: Hem de Kalyoncu’yla

Uzun süredir ortada olmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la törende görüntülendi.

İmamoğlu davasının hakimi hakkında ‘taciz soruşturması’ iddiası: ‘Kurul korudu’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak veren hakim Mehdi Komşul’un taciz nedeniyle soruşturma geçirdiği iddia edildi.

Kedi, köpeklerin mikroçip ve pasaportlarında tedarik sorunu var

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 26 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık son gün. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara, bin 634 lira para cezası uygulanacak.

Uzman beklentisi: Yabancı, belirsizlik kalkınca borsaya ‘çılgınca’ girecek

Dinamik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, gelecek yıl seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla Borsa İstanbul’a yabancı yatırımcının ‘çılgınca’ giriş yapmasını beklediklerini dile getirdi.