Tekstilde işten çıkarmalar başladı

Tekstil sektörüne ilişkin makro göstergeler ivme kaybına işaret ederken şirketler işten çıkarmalara başladı.

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Perakende satış hacmi ekimde hem yıllık hem de aylık olarak yalnızca tekstil sektöründe geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi tekstil, giyim ve ayakkabı sektöründe yıllık yüzde 5,1, aylık ise yüzde 2,4 geriledi. İki göstergedeki gerileme yalnızca tekstilde gerçekleşti.

Bloomberg HT’den İlayda Kılıçay’a konuşan sektör temsilcileri durgunluğu aylar öncesinden hissettiklerini belirtirken işten çıkarmaların yoğun şekilde başladığına dikkat çekti.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat kış sonuna kadar hazır giyim sektöründe satışlarda yavaşlamanın devam edebileceğini belirtti. Öte yandan fiyatlarda kısıtlı artış olabileceğini ancak gerileme beklemediğini belirtti: “Asgari ücret ve olası bir kur artışında genel giderler yükselecek. Diğer taraftan hammaddelerde önceden yapılmış kontratlar var.”

Sektörde üreticilerin yoğun istihdam kaybından endişeli olduğunu söyleyen Fayat “Tekstil sektöründe yoğun bir işten çıkarma var. Enflasyonun altında bir kur seviyesi sürdürülemez. Finansman desteği olmazsa emek yoğun sektörde bu maliyet artışını karşılayamayan şirketlerde daha yoğun istihdam kaybı yaşanabilir. Kur seviyesinin tutulacağına yönelik öngörüsü olan firmalar, işler durgun olduğu için çıkarmaları yeni yıla bırakmadan yapabilirler” dedi.

Fayat işten çıkarmaların nedeninin asgari ücret artışının yaratacağı maliyetler olduğunu belirtti. Resesyon nedeniyle talebin ucuz ürüne yönelik olduğunu da belirten Fayat, “Sektör olarak aldığımız basit işleri bile Bangladeş, Pakistan, Çin gibi ülkelere kaptırdık” dedi.

‘İşten çıkarmalar artacak’

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, küçülme amaçlı işten çıkarmaların başladığına dikkat çekti. “Yılbaşı öncesi firmalar yeni maliyetlerle karşılaşmamak için çalışan sayılarını azaltıyorlar. Tekstil sektöründe istihdamda gerileme göreceğimiz kesin” diyen Kasapoğlu, sektörde görünümün enerji fiyatları ve durgunlukla temmuz sonrasından itibaren kötüleşmeye başladığını belirtti.