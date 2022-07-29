Resesyon etkisi: Tekstilci, talepte daralma yaşamaya başladı

Denizli Sanayi Odası’nın meclis toplantısında konuşan iş dünyası temsilcileri, resesyonun özellikle tekstil sektöründe hissedildiğini, ‘öngöremez, tahmin edemez, pozisyon alamaz’ durumda olduklarını söyledi.

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Türkiye’nin ihracat merkezlerinden Denizli, Avrupa’da yaşanan resesyondan etkilenmeye başladı. Denizli Sanayi Odası (DSO) meclis toplantısında resesyon konusu ele alınırken, özellikle tekstil sektöründe talep düşüklüğü yaşandığı konuşuldu.

Dünya’dan Osman Nuri Boyacı’nın haberine göre DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Avrupa’nın, Rusya-Ukrayna savaşından tahmin edilenden daha fazla etkilendiğine ve daha sert yavaşlamaya doğru gittiğine dikkat çekerek, “Yüksek enflasyonun getirdiği yükler, yaklaşan enerji krizi ve tedarik zinciri sorunları sanayiciyi olumsuz etkiliyor. İhracatımızın yüzde 60’ını Avrupa’ya yaptığımızı düşünürsek, Denizli’deki firmalarımızın bu durgunluktan etkilenmeleri söz konusu” dedi.

‘Gerekli tedbirleri almalıyız’

Keçeci, son günlerde özellikle tekstil sektörü temsilcilerinin Avrupa’daki resesyonun sektörde talep düşüklüğüne neden olduğunu dile getirdiğine dikkat çekerek, “Bu durumun diğer sektörleri de etkilemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak, gerekli tedbirlerimizi almayız” dedi.

İş dünyası yılın ikinci yarısı için tedirgin

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya, Avrupa’da artan Covid-19 vakaları ve resesyon tehlikesi nedeniyle siparişlerin azalma trendine girdiğini söyledi. Başkaya, “Resesyon ve Avrupa’da Covid-19 pandemisinin arttığını görüyoruz. Yaşanan tedirginlik bizi çok etkiliyor. Talepler azalmaya başladı. Rakiplerimiz Pakistan, Hindistan tekrar devreye girdi. Bizler için yılın geri kalanı zor geçecek. Kısa termin Türkiye için önemli bir avantaj. Bu süreci fuarlara katılıp, kısa terminli siparişlerle atlatabiliriz” dedi.

Tekstil sektörü hissetmeye başladı

Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Aslıteks Genel Müdürü Selim Kasapoğlu, tekstil sektörünün resesyonu hissetmeye başladığını söyledi. Kasapoğlu, “Avrupa bir resesyona girmiş durumda. Türk tekstilcisi bunu çok hızlı bir şekilde hissetmeye başladı. Daha önce yükselen hammadde ve enerji fiyatları vardı. Hammaddede bir gevşeme olsa da hala tekstil için zor bir dönemden geçiyoruz. Öngöremez, tahmin edemez, pozisyon alamaz durumdayız. Hem globaldeki hem de Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar bizleri karar almakta zorluyor” dedi.