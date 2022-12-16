TTB’den Fincancı’nın 23 Aralık’taki duruşmasına çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlere Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancının 23 Aralık’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşması için beyaz önlükleriyle gelerek destek vermesi için seslendi.

Fotoğraf: TTB

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

TTB’nin bugünkü basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, geçmişte birçok örneğe benzer biçimde bugün de iktidarın hedefi olduklarını belirterek, “Şebnem hocamızın davasının beraatle sonuçlanacağından ve Merkez Konseyi’nin bu süreçten aklanarak çıkacağından eminiz. Sesimizi daha gür çıkarmak için herkesi 23 Aralık’ta Çağlayan’a davet ediyoruz” dedi.

23 Aralık 2022 Cuma Fincancı’nın İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek davası için duyurulan program şöyle:

08.30: Basın Açıklaması (İstanbul Çağlayan Adliyesi Önü)

09.30: Duruşma (İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu)

Duruşma Sonrası Basın Bilgilendirmesi (İstanbul Çağlayan Adliyesi Önü)

Basın Bilgilendirmesi Sonrası Tabip Odaları Temsilcileri ile Değerlendirme Toplantısı (İstanbul Tabip Odası)