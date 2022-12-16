Eskişehir’de altı yaşındaki çocuk yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

Eskişehir’de altı yaşındaki Nur Elif T.’nin yetersiz beslenmeden öldüğü belirlenince halası ve amcası gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde iki gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T.’nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Nur Elif T.’nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ve ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T.’nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı’nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hala Deniz T. ile başka bir suçtan aranan amca Sezer T.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, aynı evde kalan çocuğun babaannesi Cihangül K.’yi de yakalamak için çalışma başlattı. Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen iki erkek çocuğuysa Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Baba Gökhan T. ve anne Sibel T.’nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.

‘Eziyet’ suçundan mahkemeye sevk edildiler

Eskişehir Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında 14 Aralık’ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen Nur Elif T.’yle ilgili otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltına alınan şüpheli halanın ‘eziyet’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Mağdurların babaannesinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mağdur iki kardeş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimince koruma altına alınmıştır.”

Cezaevindeki anne ve babası cenaze törenine katıldı

Nur Elif T.’nin cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Fevzi Çakmak Camisi’ne getirildi. Çocuğun cenazesi, yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı’na defnedildi.

Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı törene, Nur Elif T.’nin annesi ve babası cezaevinden özel izin alarak katıldı.

Bursa’dan gelen ailenin yakınlarından Gamze T., gazetecilere açıklamada şunları dedi: “Babaannesi ortada yok. Çocuk açlıktan ölmüş. Adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla da yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Devletten tek isteğimiz de sonuna kadar bizim yanımızda olsun.”

Kaftancıoğlu’ndan tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan konuyla ilgili bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “Başta devleti yöneten bütün siyasilerin tek gündemi olması gereken konu. Altı yaşında bir çocuk yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Hikayenin bütünü ise tam bir dram! İçimizi kanatan bu durumları yaşamamak adına sosyal devleti inşa etmek zorundayız! Gerisi teferruat…”