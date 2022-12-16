Saraçhane izlenimleri: Altılı masa da bizim gibi kenetlenmeli

AYŞEGÜL KASAP

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyaset yasağı cezasından sonra altılı masa liderleri, 11 büyükşehirin belediye başkanı ve onlarca milletvekili Saraçhane’ye giderek net bir mesaj verdi: “Milletin iradesine karşı yapılan darbeye karşıyız.”

Saraçhane’yi dolduran on binler de aynı kararlılıktaydı…

Mahkeme kararının İstanbul’un kaynaklarının önemi açısından genel seçimlere etkisinin de farkındaydı herkes. Biri şöyle dedi: “Genel seçimler için İstanbul’un önemi ortada. Türkiye’nin en büyük şehri. İstanbul’u alan Türkiye’yi alır diye boşuna demiyorlar. İBB yandaşlara aktarılan kaynakları da kesti. Kayyım atanması demek seçim sürecinde bu kaynakların yeniden yandaşlara aktarılması ve seçim için kullanılması demek.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktığında ‘iktidar” sloganı yükseldi.

İmamoğlu “Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım” sözlerini yineledi.

HDP’li belediyelere kayyım atandığını hatırlatıp eleştiren tek lider DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dı.

Fotoğraflar: Diken

Kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nın 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşir, Yargıtay da onarsa İmamoğlu işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

‘AKP halka hesap verecek’

İBB binasına doğru yürürken şu slogan atıldı: “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek.”

İBB’nin aktardığı bilgilere göre Saraçhane’ye gelenlerin sayısı 200 binden fazla. Alanda farklı partilerden, başka şehirlerden katılanlar da vardı. Genci yaşlısı yağmurun altında ‘oylarına sahip çıkmak için’ bekledi. “Faşizme karşı omuz omuza, direne direne kazanacağız, yargı sizinse sokaklar bizim” diye slogan atıldı.

‘Tek adam anlayışına karşı mücadele ediyoruz’

Kararı nasıl değerlendirdiğini sorduklarım şu yanıtı verdi: “Tek adam tarafından verilen bir karar. Yanlı bir karar. Bizim irademize yapılmış ağır bir darbe. Buradaki insanlar bir avuç insanın iradesini yenecek. Genel seçimler için İstanbul’un önemi ortada. Türkiye’nin en büyük şehri. İstanbul’u alan Türkiye’yi alır diye boşuna demiyorlar. İBB yandaşlara aktarılan kaynakları da kesti. Kayyım atanması demek seçim sürecinde bu kaynakların yeniden yandaşlara aktarılması ve seçim için kullanılması demek. Biz burada farklı partilerden insanlarız ve hepimiz kenetlendik şimdi. Altılı masa da bizim gibi kenetlenmeli. Tek adam anlayışına karşı mücadele ediyoruz. Bu artık partiler üstü ve hatta olası adaylar üstü bir mesele.”

Vekiller saatlerce ayakta bekledi

11 büyükşehir belediye başkanı tek tek sahneye çıkarak kitleyi selamladı. “Millet iradesinin yanındayız” mesajı verdi.

Ankara’dan gelen milletvekilleri saatlerce ayakta bekledi. Alınan kararın hukuki değil siyasi olduğunu belirterek ‘millet iradesine karşı bir darbe yapıldığını’ vurguladılar.

İmamoğlu: Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım

İmamoğlu ve altılı masa liderleri alana birlikte geldi. Sahneye ilk İmamoğlu çıktı ve ‘altılı masanın neferi olacağı’ yolundaki sözlerini yineledi: “Bu ülkeyi yönetenler hasta, hem de ağır hasta. Milletin iradesine karşı alerjileri var bunların. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bir ve eşit görmüyorsan, ‘Ben bu ülkeyi yönetiyorum’ demeyeceksin. Çünkü sen bu ülkeyi yönetmiyorsun. Sen, birtakım çıkar gruplarını, seçilmiş dernekleri, yakın aile vakıflarını, birtakım karanlık odakları yönetiyorsun.”

İmamoğlu ezan okunduğu sırada dua istedi: “Yağmur berekettir. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. Gönlünüzden geçen duaları edin. Allah o güzel dualarınızı kabul etsin.”

Meydandan yüksek sesle “Amin” yanıtı geldi.

Kılıçdaroğlu sahneye çıkınca ‘iktidar’ sloganı yükseldi

İmamoğlu altılı masa liderlerini sırasıyla sahneye davet etti. Sahneye ilk çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mikrofonun başına geçtiğinde vatandaşlar ‘iktidar‘ sloganı attı. Genel başkan “İktidar olacağız, hiç endişe etmeyin” yanıtı verdi ve 11 madde sıraladı: “Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vuruldu. Biz, milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu “Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır” dedi.

Demirtaş’a ve HDP’li belediyelere sadece Babacan değindi

Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sahneye çıktı. Altılı masa liderleri arasında HDP’li belediyelere kayyım atanmasını ve hapisteki eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ı anan tek lider sadece oydu: “Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyımlarla rövanş almasını reddediyorum.”

Babacan’ın bu çıkışı yoğun alkış aldı. Kayyım kararlarını da yuhaladı.

Uysal: Yekvücut oluyoruz

Babacan’dan sonra sahneye çıkan isim Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dı: “Bu büyük ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Zalim zulmünü, celladına yaptırırmış. Zalime, onun cellatlarına, uşaklarına karşı bir büyük mücadele başlatıyoruz. Yekvücut oluyoruz. Hep beraber, ‘Yeter, söz milletin’ diye haykırıyoruz.”

Davutoğlu 15 Temmuz’u hatırladı

Uysal’dan sonra konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: “İBB binasına girdiğimde, hafızamda iki manzara canlandı. Tarih 21 Nisan 1998. Sayın Erdoğan’a, benzer bir mahkumiyet kararı verilmişti. Ben de o zaman bu binadayım. Ve tarih 15 Temmuz 2016. Bu binayı savunmak üzere nice yiğitler, Saraçhane’de darbe teşebbüsüne karşı demokrasiyi savunmak için şehit oldu. Yüreğimde bir şeyler düğümlendi. 21 Nisan 1998’de büyükşehir belediye binasında hangi değeri savunduysam, 15 Temmuz 2016 akşamı ulusal ve uluslararası basında hangi değerleri savunduysam, yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım.”

Akşener: Zulüm sizinse, sandık bizimdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sahneye bir atkıyla çıktı ve şunları söyledi: “Dün, buradan ayrıldık. Ve giderken genç bir kızımız, -adı Kıymet Doğan’dı- arabamın camını çaldı. Ve boynundan atkıyı çıkardı. Dedi ki; ‘Ekrem başkanıma vereceksin Meral abla. Onun için dua edeceğim.’ Dolayısıyla bu atkı, Kıymet’in atkısı. Bu atkı, kalbinde dualar eden ve bu haksızlığı lanetleyen gencecik bir kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem başkan, onu bir emanet gibi saklayacaktır.”

Akşener karar hakkındaki ‘tiyatro’ nitelemesini eleştirip şöyle devam etti: “Bir haksızlığa, kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular; diyorsunuz ki, ‘Saray sizinse; Saraçhane bizimdir.’ Diyorsunuz ki, ‘Zulüm sizinse, haksızlık sizinse; sandık bizimdir.’”

Tekir: Kucaklaşmayı hedefleyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle mitinge katılamadı. Yerine yardımcısı Sabri Tekir vekalet etti. Tekin “Kutuplaşmayı kendi siyasi çıkarları için gerekli görebilirler. Onlar kutuplaşma dedikçe biz kucaklaşmayı hedefleyeceğiz. Altılı masa olarak takip ettiğimiz politikalar, 85 milyonun kucaklaşmasını temin eden politikalar olacaktır” dedi.