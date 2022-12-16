Levent’teki MetroCity AVM’de yangın

İstanbul Levent’teki MetroCity alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı.

MetroCity’de yangın. Fotoğraf: Twitter

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy’den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

Fotoğraf: AA

Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bilgi edinilemedi.

Ekiplerce, AVM’deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası’ndan da görüldü.

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