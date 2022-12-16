Kedi, köpeklerin mikroçip ve pasaportlarında tedarik sorunu var

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 26 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık son gün. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara, bin 634 lira para cezası uygulanacak.

PETVET sistemine bugüne kadar 777 bin 507 ev hayvanı kaydedildi. Fotoğraf: Pixabay

Sürenin dolmasına iki hafta var. Ülke genelinde bugüne kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirildi.

Ancak hayvanlarını ‘Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kaydettirmek isteyenlerin çoğu, kliniklerde mikroçip ve pasaport bulunmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kalmaktan şikayetçi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, DHA’ya yaptığı açıklamada “Son dönemde hayvan sahiplerinin çok yüklenmesiyle beraber maalesef mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşıyoruz” dedi.

Mikroçiplerin ithal edildiğini ve pasaportların ise Türkiye’de yapıldığını kaydeden İsa Yıldırım, bugün itibarıyla Ankara’da 10 bin mikroçipin ellerine yeni ulaştığını söyledi. Ayrıca 10 bin pasaport talep edildiğini ancak bunu karşılayamadıklarını belirten Yıldırım, “Maalesef elimizde şu an hiç pasaport yok. Türkiye’nin değişik illerindeki veteriner hekimlerle konuştuğumuzda, oralarda da aynı sorunlar mevcut” dedi.

Oda olarak bakanlığa 31 Aralık’ta sonra erecek PETVET uygulamasına başvuruların uzatılması yönünde talepte bulunduklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

Yüzde 16’sı kimliklendirilebildi

”Şu anda Türkiye’de yaklaşık 800 bin hayvan kimliklendirilmiş. Türkiye’de 5 milyon sahipli kedi, köpek olduğunu düşünürsek yaklaşık yüzde 16’sını henüz kimliklendirebilmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar artışla beraber bu rakamın yüzde 20’ye ulaşacağını düşünürsek yüzde 80’lik bir kısım maalesef kimliklendirilmemiş olacak. Bizim bakanlıktan talebimiz en az 6 ay olmak üzere süre uzatımı yapılması. Hayvan sahiplerinin de bu süre uzatıldığı takdirde ‘yeniden uzatılır’ diye düşünmeden, cezai müeyyide ile karşılaşmadan hayvanlarını kimliklendirmelerini istiyoruz.”