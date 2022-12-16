İmamoğlu’ndan ‘karar hukuki’ diyenlere yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aldığı cezayı ‘hukuki’ bulan ve ‘mağduriyet yaratmak için’ kullandığını iddia edenlere yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, AKP’lilerin suçlamalarına yanıt verdi. (Twitter)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Bu cezayı iktidar kanadı, ‘mağduriyet yaratma’ olarak değerlendirse de verilen cezanın siyasi olduğu sık sık vurgulanıyor. İmamoğlu’nun açıklamaları da bu yönde.

Gazetecilere konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

*Sayın savcının verdiği dilekçe, üst mahkemeye itiraz konusunda, zaten mahkeme sürecinde de ortaya koyduğu tavır… bir sürü eksiği, yanlışı olan bir insandan bahsediyoruz. Bu kadar yanlışı yapan kendisinden doğru beklemek hayalcilik olur.

*Ben bu yanlışları yapan hakimlerin, savcıların bile çocuklarına güzel hizmet sunacağım.

*Dünden beri basında mahkemenin heyetiyle ilgili çok enteresan şeyler duyuyorum ama bunlar ilk kez yaşanmıyor ülkemizde. Ben anlıyorum, bugün hedefleri daha büyük, İstanbul onlar için çok büyük kayıp ama biz işimize odaklıyız.

*(AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “İBB başkanı seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanımızla(Tayyip Erdoğan) bir korelasyon kurmaya çalışıyor; imreniyor herhalde” sözlerine yanıt olarak)

*Bu cümleyi kurmaları bile bize kimin imrendiğini gösteriyor. Keşke hem İstanbul’a yaptıkları üzerinden hem de Türkiye’ye yaptıkları üzerinden keşke ama keşke imrenebilsem. Nasıl bir korelasyon kurulduğunu ben ifade etmedim, kendileri gündeme getirdi. Demek ki zihinlerinde bu dönüp duruyor. Her akşam rüyalarına bile girdiğimi düşünüyorum.

*Saraçhane’de toplantı hakkında: O gün (seçim zaferi kutlaması) ne kadar kararlıysam bugün de o kadar kararlıyım. O gün ne kadar cesursam bugün ondan çok daha cesurum.

*(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “(Özetle) Karara saygı duyulması lazım. Daha süreçleri olan bir dava, süreci etkilemeye çalışıyorlar. Buna bizans oyunu denir” sözlerine yanıt olarak) Dün bir arkadaşımın paylaşımından gördüm; ‘Çöpleri bile toplayamıyor’ diye de beyanı olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Sayın içişleri bakanı, büyükşehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten içişleri bakanlığına başlarken bu konuda tek bir yönetmelik dahi okumadığını ifade etmişti. Hala okumamaya ezberden savurmaya devam ediyor. O savruladursun biz işimize bakacağız. O da işini yapmaya gayret etsin; şu kalan üç beş ayında.

*(AKP ve MHP tarafından yapılan ‘Kesinleşmemiş karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar’ sözlerine yanıt olarak) Ne için fikirlerini söylemiyorlar. Kesinleşmemiş de olsa madem onları yaralayan bir tarafı var ne için bir yorum yapmıyorlar. Ki yapan cesur insanlar var. Ben buradan teşekkür ediyorum, hem Ak Parti hem MHP içerisinden beni arayan ve üzüntülerini dile getirenler var. Hala üyesi, geçmişte çok önemli mevkilerde görev yapmış insanlar var basına ve sosyal medyalarından açıklama yapan… Bu lafı edeceklerine yetkili kurullarında ne laf edeceklerini düşünsünler. Mesela hak etmiş miyiz etmemiş miyiz…