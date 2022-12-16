Veri skandalını ortaya çıkaran Tuğcu’nun görevden uzaklaştırılma kararı kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde veri skandalını ortaya çıkardıktan sonra görevden uzaklaştırılan Tuna Tuğcu hakkındaki uzaklaştırılma kararı kaldırıldı.

Tuğcu, kararı Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: “Hakkımdaki görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Bugün göreve başlıyorum. Yanlış hesap Bağdat’tan döner! Bekle beni Boğaziçi.”

Hakkımdaki görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Bugün göreve başlıyorum.

Yanlış hesap Bağdat'tan döner! Bekle beni Boğaziçi. pic.twitter.com/Dt9WMHpOrm — Tuna Tugcu (@tuna_tugcu) December 16, 2022

Diken’e konuşan Tuna Tuğcu, kararın önemli bir gelişme olduğunu belirtirken hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili hala belirsizliklerin olduğunu söylüyor. Tuğcu, okul yönetimi ve YÖK tarafından kendisine soruşturmaların akıbeti hakkında bilgi verilmediği ve uzaklaştırma kararının neden kaldırıldığını bilmediğini söyledi. Tuğcu, Boğaziçi’ne yazdığı dilekçelerden de cevap alamadığını dile getirdi.

Tuğcu, iki defa üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmış. Bugün, normalde uzaklaştırma cezasının son günü. Okul yönetimi, Tuğcu’yu yeniden uzaklaştırmayarak uzaklaştırma kararını kaldırmış oldu.

Tuğcu, kendisinin okuldan uzaklaştırıldığı süreçte özellikle öğrenciler ve bilgi işlem merkezinin büyük zararlar gördüğünü söyledi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden akademisyenler kurul olarak riskleri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne anlatmak istedi ama rektörlük buna izin vermedi.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma öğleden sonra hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi. 15 Haziran’da üyeler hakkında soruşturma açılmış ve 16 Haziran’da da okuldan üç ay uzaklaştırılmışlardı.

Üç akademisyen, 8 Temmuz’da göreve iade edilmişti ama Tuğcu’nun uzaklaştırma kararı bozulmamıştı. Tuğcu, okuldan tekrardan üç ay süreyle uzaklaştırılmıştı.