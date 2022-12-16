İmamoğlu davasının hakimi tacizden soruşturma geçirmiş: ‘Kurul korudu’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak veren hakim Mehdi Komşul’un taciz iddiasıyla soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

Yargı içindeki üst düzey bir yönetici, söz konusu soruşturmanın etkin yürütülmediğini ve Komşul’un korunduğunu söyledi.

İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul AKP’lilerle. (Twitter)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi.

Davanın tartışılan hakimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

halktv.com.tr’den Seyhan Avaşar’ın haberine göre söz konusu dönemde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’a mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti.

Ayrıca hakim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara ‘Kuran’ hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı.

‘Kurul hakimi korudu’

Ancak söz konusu soruşturma, ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı. Yargı içerisinde üst düzey bir görevli, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dedi.

AKP’lilerle fotoğraf

Ayrıca İmamoğlu kararının ardından hakim Komşul’un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Komşul’un, 2015’te Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın davasına baktığı da ortaya çıkmıştı.