Mehmet Şimşek ortaya çıktı: Hem de Kalyoncu’yla

Uzun süredir ortada olmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la törende görüntülendi.

Sırasıyla; Kalyoncu, Mehmet Şimşek, Erdoğan. (Twitter)

AKP’nin eski bakanlarından Mehmet Şimşek, uzun süredir ortada yoktu. Kimi zaman AKP’ye yakın gazeteciler Şimşek’in ‘millet ittifakı’nın adayı olduğunu öne sürmüş, Şimşek konu hakkında sessizliğini korusa da muhalefet kanadından jet hızında yalanlamalar gelmişti.

Şimşek’in AKP etkinliklerinde görüntü vermemesi de partiden ayrıldığı yorumlarına neden olmuştu.

AKP’nin ilk dönemlerinde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi önemli ekonomi kurmaylarından olan Şimşek, yine ortaya çıktı. Şimşek’in yanında da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin ‘beşli çete’ diyerek tanımladığı şirketlerden Kalyon grubunun temsilcisi Orhan Cemal Kalyoncu vardı.

Şimşek ve Kalyoncu, Erdoğan’ın katıldığı Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde görüntülendi. Üçlü, burada yan yana oturdu.