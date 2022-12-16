Erdoğan, İmamoğlu hakkında konuşmamakta ısrarlı: Yine es geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza hakkında sessizliğini sürdürüyor.

Erdoğan, İmamoğlu hakkında verilen kararda sessizliğini koruyor. (AA)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Erdoğan da 6 Aralık 1997’de Siirt’te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle ‘halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999’da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999’da tahliye edilmişti.

Buradan çıkan Erdoğan, ‘mağduriyeti’ nedeniyle yüksek bir ivme yakaladı ve siyasi başarısını bugüne kadar sürdürdü.

İmamoğlu’na verilen ceza da, Erdoğan’ın aldığı cezaya benziyor. Hatta kimi AKP’lilere göre bu ‘Erdoğan gibi mağduriyet yaratarak başarı sağlamak için.’ Fakat yargının iktidarın kontrolünde olduğunu vurgulayan birçok olay da yaşandı.

Sessizliğini koruyor

Erdoğan, kimilerine göre en büyük siyasi rakibi ve İstanbul seçimlerini iki kez kazanan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen bu ceza hakkında hiç konuşmadı.

Özbekistan dönüşü kendine yakın gazetecilerin olduğu uçakta, İmamoğlu’nun hiç bahsi geçmedi. Erdoğan da konuşmasında bu konuya değinmedi.

Bugün de Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde yaptığı konuşmada İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası hakkında hiç konuşmadı.

Mehmet Şimşek ortaya çıktı

Törene eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Erdoğan, burada kalkınma hedeflerini anlattı.