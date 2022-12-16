İktidardan medyaya iki günde iki İmamoğlu telefonu

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezası verildiği günün ardından iktidar kanadından medyaya iki telefon gittiği belirtildi. İlki İmamoğlu’nun Saraçhane’deki açıklamalarına ilişkin olurken, ikinci telefonsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşü değerlendirmesi içindi.

Fotoğaf: AA

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Cezanın açıklanmasının ardından İmamoğlu, Saraçhane’de otobüs üzerindeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Erdoğan’ın ceza aldığı günkü konuşmasını okuyan İmamoğlu, “Bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi” diye sordu.

Diken’in medya kaynaklarından öğrendiğine göre ilerleyen saatlerde çeşitli medya organlarına iktidar kanadından giden telefonlarla İmamoğlu’nun konuşmasının bu bölümünün yayınlanmaması ‘rica’ edildi. İmamoğlu’nun bu sözlerini canlı yayınlayan bazı kanallardansa ‘daha dikkatli’ davranmaları istendi. Ayrıca kanallardan İmamoğlu’nun açıklamalarına ‘geniş biçimde yer verilmemesi’ ve bir gün sonraki etkinliğin de ‘rutin’ görülmesi istendi.

Uçak metinlerine ambargo

İktidar kanadından medyaya giden ikinci telefonsa Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşü açıklamalarına ilişkindi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkmenistan dönüşü uçaktaki isimlerden gelen soruları cevaplayan Erdoğan’a İmamoğlu’nun aldığı ceza ve Saraçhane’deki görüntüler soruldu. Erdoğan’sa bu soruya ‘yargı kararına saygı duyulması gerektiğini’ söyleyerek cevap verdi.

Detay vermeyen kaynaklar, cevabında İmamoğlu’nun sözlerinin kime yönelik olduğuna ilişkin de değerlendirme olduğunu söyledi. Ayrıca, Erdoğan’ın ‘kararın kesinleşmediğine dikkat çektiğini’ de ekledi.

Uçakta yer alanlar Erdoğan’ın açıklamalarını belli bir saate kadar ambargolu (o saatten önce yayınlamama şartı) olacak biçimde haber merkezlerine gönderdi. Bu sırada İletişim Başkanlığı’ndan telefon alan haber merkezleri, ambargonun bir saat uzatıldığı bildirildi ve Erdoğan’ın bu sözlerinin metinden çıkarılması beklendi. Öyle ki cumhurbaşkanlığı muhabirlerine ulaşan metnin değiştirildiği de yine muhabirlerce son anda öğrenildi.

Sözlerin çıkarılmasının ardından açıklamaların yayımlanması için ambargonun sona ermesi beklendi.