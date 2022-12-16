‘İmamoğlu davasının hakimine soruşturma’ haberlerine jet hızıyla erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak veren hakim Mehdi Komşul’un taciz nedeniyle soruşturma geçirdiği iddiasına dair haberlere yayınlandığı gün erişim engeli getirildi.

İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul (en solda) ve AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp (en sağda). (Fotoğraf: Twitter)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Halk TV’de bugün yayınlanan Seyhan Avşar imzalı haberde davanın tartışılan hakimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü yazıyordu.

Haberde soruşturmanın söz konusu dönemde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’a mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası başlatıldığı belirtiliyordu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre hakim Komşul’la ilgili bugünkü haberlere İstanbul Anadolu 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Ekrem İmamoğlu davasının hakimiyle ilgili bugün yapılan haberler aynı gün içerisinde, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Aralık 2022 tarih ve 2022/11313 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/wf2aecyw9E pic.twitter.com/rrwiN1ksqf — EngelliWeb (@engelliweb) December 16, 2022

AKP’lilerle fotoğraf

Ayrıca İmamoğlu kararının ardından hakim Komşul’un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Komşul’un, 2015’te Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın davasına baktığı da ortaya çıkmıştı.