Uzman beklentisi: Yabancı, belirsizlik kalkınca borsaya ‘çılgınca’ girecek

Dinamik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, gelecek yıl seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla Borsa İstanbul’a yabancı yatırımcının ‘çılgınca’ giriş yapmasını beklediklerini dile getirdi.

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Yılbaşından bu yana bakıldığında ise yabancının borsada satıcı olduğu görülüyor. 2022 yılında yabancı yatırımcı 3,4 milyar dolarlık net hisse satışı yaptı. Yabancı yatırımcının belirsizlik ortamında Türkiye’ye yatırım yapmaya yanaşmadığı görülüyor.

Nasıl Bir Ekonomi’den Şebnem Turhan’a konuşan Erdem, Borsa İstanbul’da büyük bir potansiyel gördüklerini ve çok yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Erdem, 2023’te seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yabancı yatırımcının çılgınca borsaya gireceğini düşündüklerini vurguladı. Erdem, şu anda Borsa İstanbul’da yüzde 30’un altında olan yabancı yatırımcı payının da hızla yükselmesini beklediklerini belirtti.