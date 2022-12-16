Borsada yabancı rüzgarı kalıcı olmadı

Bir önceki hafta MSCI endeks değişikliklerinin etkisiyle borsada esen yabancı rüzgârı terse döndü.

Bloomberg HT’nin haberine göre 9 Aralık haftası itibariyle yabancı yatırımcının hisse senetlerinde net 322 milyon dolarlık çıkış yaptığı gözlendi.

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Tahvil tarafında ise 7 milyon dolarlık sınırlı bir satış izlendi.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcının MSCI endeks değişikliklerinin etkisiyle 339,7 milyon dolarlık net alım yaptığı izlenmişti.

Yılbaşından bu yana bakıldığında ise yabancının borsada satıcı olduğu görülüyor. 2022 yılında yabancı yatırımcı 3,4 milyar dolarlık net hisse satışı yaptı.

2022 yılı tamamında tahvilde yabancının net satışı 2,2 milyar dolar oldu.

MSCI değişiklikleri yabancı fonlar tarafından yapılan alımları destekledi

MSCI Global Standard Endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi’ne üç şirket daha eklendi.

30 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi’ne de 10 şirketi dahil eden MSCI, altı şirketi bu endeksten çıkardı.

MSCI Kasım 2022 yarı yıl endeks değerlendirmesinde MSCI Türkiye Endeksi’ne Hektaş ve Sasa ile Yapı ve Kredi Bankası’nı dahil etti.

MSCI Small Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi’ne Aygaz, Borusan Yatırım, Doğuş Otomotiv, Girişim Elektrik, Kontrolmatik Teknoloji, Kordsa Global Endüstri, ODAŞ Elektrik Üretim, Oyak Yatırım Menkul, Smart Güneş Enerjisi ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım dahil edildi.

Endeksten Aksa Enerji, Coca-Cola İçecek, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Jansta Jant ve Kızılbük Gayrimenkul çıkarıldı.