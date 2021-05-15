Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Mayıs 2021

Tam kapanma yarın bitiyor; sonrasını hep birlikte göreceğiz ‘inşallah’

Belirsizliklerle dolu bir bekleyiş var. En tuhafı da bir bakanın, “17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah” demesiydi. Günlük, bilimsel dayanaklardan yoksun kararlarla pandemi gemisi yürütülmeye çalışılıyor.

Sırplara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İsrail ve Tayvan, ‘PCR muafiyeti’ listesinden çıkarıldı

Şampiyonluk kutlamasına izin yok

Kumar oynayan 10 kişiye 49 bin lira ceza: Aralarında iki de muhtar var

Araştırma konusu: Çamaşır suyu Covid-19’a karşı işe yarar mı?

Peru’da çamaşır suyu içmenin veya enjekte etmenin Covid-19’u tedavi edip etmeyeceği resmi olarak araştırılacak.

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İsrail, AFP, AP ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binayı vurdu

Fotoğraf: AA

İsrail savaş uçakları Gazze’de içinde AFP, Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı bombaladı.

Gazze’de can kaybı 139’a yükseldi

Bitcoin’in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Satış baskısıyla fiyatı 50 bin doların altına inen BTC’nin piyasa hacmi de 928 milyar dolara kadar çekildi.

Dolar milyarderleri blok halinde hisse satıyor

Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Google’ın kurucularından Sergey Brin dahil pek çok şirket paydaşı, piyasalardaki 14 aylık boğa hareketini (yükseliş) nakde çeviriyor.

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Melek İpek’ten ‘kardeşleri’ne: Korkmayın, başınıza gelenden utanmayın, anlatın

Yıllarca şiddet ve işkence gördüğü eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Melek İpek “Kardeşlerim” dediği kadınlara mesaj gönderdi.

Zoom yaşlılara hava yastığı etkisi yarattı

Geleneksel yöntemlerin yanısıra online olarak da haberleşen yaşlıların anısal (epizodik) belleğinin daha az zayıfladığı görüldü.

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SON HABERLER

AKP neden durmadan kendini rezil ediyor?

Artık ‘çürümüş elit’in en muazzam örneği hâline gelmiş AKP rejiminin her şeyi paraya ve iktidara göre değerlemesi, kendisinde dizginlenemez ve saklanamaz bir halk düşmanlığı yaratıyor. Mağrur ve mağdur İslamcılar olarak geldikleri iktidarda geçirdikleri 20 yılda, mahrum rövanşizminden plütokrasiye o kadar sert bir geçiş yaptılar, hasetleri kibire o kadar nobran bir şekilde dönüştü ki, halka tepeden bakmadan kendilerini gerçekleştiremez hâle geldiler. AKP için halka hakaret etmek, iktidar sahibi olduğunu kendi kendine kanıtlamanın bir yolu. En çok bu yüzden iletişim kuramıyor. En çok bu yüzden rezil oluyor. Ve en çok bu yüzden geri sayım her zamankinden hızlı ilerliyor.

İkizderelilere bayramda da huzur yok: ‘İktidar korku yaymaya çalışıyor’

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi’nde 21 Nisan’da başlayan halk direnişi devam ediyor. Taş ocağına karşı çıkan halk, ne zorluk olursa olsun direnmeye kararlı: “Son ağaca kadar buradayız, ölmek var dönmek yok. İktidar korku yaymaya çalışıyor ama en ufak bir geri adım atan yok.”

Anayasa profesörü Kemal Gözler: Türkiye ‘genelge devleti’ne dönüştü

Anayasa profesörü Kemal Gözler’e göre Türkiye artık bir ‘genelge’ devleti haline geldi. Birçok yasağın bırakın kanunu, kanun hükmünde kararname bile olmadan alındığını söyleyen Gözler, “İnsanların sokağa çıkması, sağlık personelinin istifa etmesi, alkollü içeceklerin satılması veya keza kamusal alanlarda görevini ifa eden polislerin fotoğraflarının çekilmesi ancak kanunla yasaklanabilir. Ne yapacaksanız, hiç olmazsa hukukî şekilleri kullanarak yapınız” dedi.

Soylu’ya Alaattin Çakıcı sahip çıktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, yayımladığı yazılı mesajda başka bir organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoya konu olan Süleyman Soylu’ya ‘sahip çıktı.’

Gazze’de can kaybı 139’a yükseldi

İsrail uçaklarının, Gazze’nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 10 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 10 Mayıs’tan bu yana 39’u çocuk, 139 Filistinli öldü, 950 Filistinli yaralandı.