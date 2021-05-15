Akşam Postası / 15 Mayıs 2021

Tam kapanma yarın bitiyor; sonrasını hep birlikte göreceğiz ‘inşallah’

Belirsizliklerle dolu bir bekleyiş var. En tuhafı da bir bakanın, “17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah” demesiydi. Günlük, bilimsel dayanaklardan yoksun kararlarla pandemi gemisi yürütülmeye çalışılıyor.

Araştırma konusu: Çamaşır suyu Covid-19’a karşı işe yarar mı?

Peru’da çamaşır suyu içmenin veya enjekte etmenin Covid-19’u tedavi edip etmeyeceği resmi olarak araştırılacak.

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İsrail, AFP, AP ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binayı vurdu

Fotoğraf: AA

İsrail savaş uçakları Gazze’de içinde AFP, Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı bombaladı.

Bitcoin’in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Satış baskısıyla fiyatı 50 bin doların altına inen BTC’nin piyasa hacmi de 928 milyar dolara kadar çekildi.

Dolar milyarderleri blok halinde hisse satıyor

Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Google’ın kurucularından Sergey Brin dahil pek çok şirket paydaşı, piyasalardaki 14 aylık boğa hareketini (yükseliş) nakde çeviriyor.

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Melek İpek’ten ‘kardeşleri’ne: Korkmayın, başınıza gelenden utanmayın, anlatın

Yıllarca şiddet ve işkence gördüğü eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Melek İpek “Kardeşlerim” dediği kadınlara mesaj gönderdi.

Zoom yaşlılara hava yastığı etkisi yarattı

Geleneksel yöntemlerin yanısıra online olarak da haberleşen yaşlıların anısal (epizodik) belleğinin daha az zayıfladığı görüldü.