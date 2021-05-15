Burger King, ‘trakea tüpü’ nedeniyle kovulan çalışana 2 milyon dolar ödeyecek

Mahkeme, ABD’nin Orlando kentindeki bir Burger King şubesinden, trakea tüpü kullanmak zorunda diye kovulan bir çalışana 2 milyon dolar (16.91 milyon lira) ödenmesine hükmetti.

Fotoğraf: New York Post

2016’da geçirdiği trafik kazası sonrasında trakea tüpü (açık bir hava yolunu korumak veya belirli ilaçların uygulanacağı bir kanal olarak hizmet etmek için trakea içine yerleştirilen esnek tüp) takılan Ashley Merard, 2017’de Burger King tarafından işe alındı. İş görüşmesine gittiğinde yönetici bu durumu biliyordu.

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Merard, işe başladıktan altı hafta sonra -Ağustos 2017’de- kendisiyle görüşme yapan müdürden ‘daha yüksek mevkideki bir yönetici’ tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarmanın gerekçesi trakea tüpüydü.

Yasalara aykırı davrandıkları gerekçesiyle işyerine dava açan Merard’ı haklı bulan mahkemenin hakimi 2 milyon dolar tazminatın yanı sıra alamadığı maaşlar için 15 bin 519 dolar (131 bin 177 lira) ve yaşadığı manevi üzüntü için de 30 bin dolar (253 bin 581 lira) ödenmesine hükmetti.

İşyerini temsil eden Magic Burgers LLC’nin avukatı mahkemede, Merard’ın kimseye haber vermeden kendisinin işi bıraktığını öne sürdü.