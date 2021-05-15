Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonluk kutlamasına izin yok

İçişleri Bakanlığı valiliklere uyarı göndererek cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bugün oynanacak maçların sonucuna göre Süper Lig şampiyonu belli olacak.

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Bakanlık, tam kapanma süreci kuralları çerçevesinde, maçların oynanacağı statlara Türkiye Futbol Federasyonu’nca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınmasını istedi.

Şampiyonluk kutlaması için taraftarların toplanmasına da izin verilmeyecek.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak maç nedeniyle Türk Telekom Stadyumu’na çıkan yollar 17:30 itibariyle trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

İstanbul trafiğine Galatasaray maçı ayarı

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