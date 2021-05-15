Şampiyonluk kutlamasına izin yok

Artık ‘çürümüş elit’in en muazzam örneği hâline gelmiş AKP rejiminin her şeyi paraya ve iktidara göre değerlemesi, kendisinde dizginlenemez ve saklanamaz bir halk düşmanlığı yaratıyor. Mağrur ve mağdur İslamcılar olarak geldikleri iktidarda geçirdikleri 20 yılda, mahrum rövanşizminden plütokrasiye o kadar sert bir geçiş yaptılar, hasetleri kibire o kadar nobran bir şekilde dönüştü ki, halka tepeden bakmadan kendilerini gerçekleştiremez hâle geldiler. AKP için halka hakaret etmek, iktidar sahibi olduğunu kendi kendine kanıtlamanın bir yolu. En çok bu yüzden iletişim kuramıyor. En çok bu yüzden rezil oluyor. Ve en çok bu yüzden geri sayım her zamankinden hızlı ilerliyor.