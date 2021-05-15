Şampiyonluk kutlamasına izin yok

İçişleri Bakanlığı valiliklere uyarı göndererek cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacağını bildirdi.
Bugün oynanacak maçların sonucuna göre Süper Lig şampiyonu belli olacak.
Bakanlık, tam kapanma süreci kuralları çerçevesinde, maçların oynanacağı statlara Türkiye Futbol Federasyonu’nca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınmasını istedi.
Şampiyonluk kutlaması için taraftarların toplanmasına da izin verilmeyecek.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak maç nedeniyle Türk Telekom Stadyumu’na çıkan yollar 17:30 itibariyle trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.