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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul trafiğine Galatasaray maçı ayarı

İstanbul Valiliği, kentte bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla 17:30’dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Fotoğraf: AA

Buna göre TEM kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu, Kağıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu, Kemerburgaz’dan gelip Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu trafik akışına kapatılacak.

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Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.

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