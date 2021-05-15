İsrail ve Tayvan, ‘PCR muafiyeti’ listesinden çıkarıldı

Türkiye, İsrail ve Tayvan’ı PCR testi zorunluluğundan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkardı.
Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’tan itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya vatandaşlarından PCR testi istenmeyeceğini duyurmuştu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), bugün yayınladığı bildiride, Hong Kong, Çin, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan gelen yolculardan PCR test sonucu sunmalarının istenmeyeceğini kaydetti.
Önceki listede İsrail de yer alıyordu. Ancak müdürlüğün bugünkü bildirisinde İsrail listeden çıkarıldı. İsrail’den Türkiye’ye gelmek isteyenlerin PCR testi yaptırması gerekecek.
Öte yandan listede Tayvan’ın da yer almadığı görüldü.