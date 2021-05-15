Sırplara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye’ye girişte vatandaşlarından PCR testi sonucu aranmayacak ülkeler listesine Sırbistan da eklendi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs’tan itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya vatandaşlarından PCR testi istenmeyeceğini duyurmuştu. Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, kararı, “En fazla turist nereden geliyorsa onlara PCR testi yapmadan alabilmeyi hedefliyorlar. Ama bunun sonuçları çok ağır olur” diyerek eleştirmişti.

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AA’nın haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Sırbistan vatandaşları için kaldırıldığını açıkladı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi: “Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır.”