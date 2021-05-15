Kahveciler odası başkanı: 19 yıl oy verdik, 14 ay bizi idare edemediniz

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, 14 aydır kendilerine destek verilmediğini, hükümetin kendilerini idare edemediğini belirterek ‘haklarını helal etmediklerini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek, “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

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ANKA Haber Ajansı’na konuşan Güven, kahveci esnafının mağdur olduğunu ifade ederek tam kapanmanın 17 Mayıs’ta sona ermesinin ardından kahvehanelerini kafelerin ve eğlence sektörünün açılıp açılmayacağını bilmediklerini kaydetti.

“Son derece yanlış genelgelerle bizi de, kendinizi de mağdur ediyorsunuz” diyen Güven, şimdiye dek kendilerine yalnızca 1000 lira destek verildiğini, 500 lira da kira desteği yapıldığını aktardı.

Oda başkanı şöyle devam etti: “Kira desteğini bayramdan önce bile yatırmadınız. Bu kahveci esnafı, acaba bayramda evine şeker alabildi mi, çocuğuna harçlık verebildi mi? Bu bayramımız bizim buruk geçti. Sayın sumhurbaşkanım, artık bıçak kemiğe dayandı, bizim kahvehaneleri açın. Evimize ekmek parası götürelim. (…)

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Mağdur olan esnaftan helallik istiyorsunuz. Biz nasıl helal edelim? Açız, 14 aydır perişanız. Neden bizim sesimizi duymadınız? 14 aydır Ankara’nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı İsa Güven konuşuyor. Hadi siz duymadınız da, sizin il başkanınız da mı duymadı? Milletvekilleriniz de mi duymadı? Külliyedeki insanlar da mı bizi duymadı? Yazıktır, günahtır. Bizden helallik istiyorsunuz. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi ama ne yazık ki 14 ay bizi idare edemediniz, haklarımızı helal etmiyoruz.”