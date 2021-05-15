TESK başkanından ‘normalleşme’ mesajı: Endişeli bekleyişe son verilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların işyerlerini 17 Mayıs’ta yeni yasaklamalar olmadan açmayı beklediğini ifade etti.

Fotoğraf: AA

29 Nisan Perşembe akşamı 7’de başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’te sona eriyor.

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Yazılı açıklamasında esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken şunları kaydetti: “Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir.”

Esnafın salgının başından beri yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken TESK başkanı, işletmelerin son üç dini bayram ile özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini belirtti: “Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşayan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalı.”