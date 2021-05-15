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Yaramazlara biraz batar!

En yüksek ölüm oranına sahip ülkede Covid-19 tedavisi için çamaşır suyu kullanımı araştırılacak

Peru’da çamaşır suyu içmenin veya enjekte etmenin Covid-19’u tedavi edip etmeyeceği resmi olarak araştırılacak.

Fotoğraf: Unsplash

Kongrede 49’a 39 oyla kabul edilen önergeyi gündeme getiren aynı zamanda doktor olan kongre üyesi Posemoscrowte Chagua, bilim çevrelerinin klordioksitin potansiyel faydaları hakkında yanlış bilgi verdiğini öne sürdü.

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Bu kimyasal, yaygın olarak tıbbi ekipmanlar, endüstriyel makineler, ahşap ve tekstil ağartma gibi endüstriyel işlemlerde kullanılıyor.

Uzmanlar defalarca çamaşır suyu içmenin ya da vücuda enjekte etmenin ölüme kadar götürebilecek zararları hakkında uyarmıştı.

Dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip ülkede, vaka ve ölüm sayıları azalmaya başlamakla birlikte nisan en çok can kaybının yaşandığı ay oldu. 33 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 900 bine yaklaşırken, can kaybı 65 binin üzerinde.

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Kongreden çıkan karar tepkilere neden oldu. Kongre üyesi, nörobilimci Ed Malaga-Trillo oylamayı utanç olarak tanımlarken, yoğun bakım uzmanı Samuel Cosmé kararı kınayarak durumu çamaşır suyu kullandığı için kötüleşen ağır Covid-19 hastalarını tedavi etmek zorunda kaldıkları konusunda uyardı.

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