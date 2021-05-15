Çin’in keşif aracı Jurong Mars’a indi

Çin’in Mars’a yolladığı keşif aracı Jurong, bu sabah erken saatlerde Kızıl Gezegen’e inmeyi başardı.
Çin Ulusal Uzay Yönetimi, altı tekerlekli ‘gezgin’, Mars’ta, kuzey yarımküredeki Utopia Planita adlı bölgeye indiğini duyurdu. Panellerinin açılmasının ve Dünya’ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü belirtildi.
ABD ve Rusya’dan sonra Mars’a uzay aracı yollayıp yüzeyine indirmeyi başaran üçüncü ülke Çin’in devlet başkanı Şi Cinping, bunun mükemmel bir başarı olduğunu vurgulayarak ekipteki herkesi tebrik etti.
240 kilo ağırlığındaki aracın 90 Mars günü -bir gün 24 saat 39 dakika sürüyor- boyunca yüzeyi incelemesi planlanıyor.
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısının adını taşıyan Jurong Temmuz 2020’de yola çıkmıştı.