Covid destek fonunu Lamborghini ve mücevhere harcadı, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’nin Miami kentinde, salgın sürecinde aldığı 3,9 milyon dolarlık (32,3 milyon lira) destek fonunu Lamborghini ve başka lüks ürünler için kullanan bir kişi altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: New York Post

29 yaşındaki David Tyler Hines, geçen yıl, salgın sürecinden olumsuz etkilenen dört işyerindeki çalışanlarına ödeme yapacağını beyan ederek Covid-19 destek paketinden 13,5 milyon (114,11 milyon lira) dolar talep etti. Bankalara yaptığı başvuruların 3.9 milyon dolarlık kısmı kabul edildi.

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Hines, parayı çalışanlarına dağıtacağına ilk iş kendisine 318 bin dolara (2 milyon 687 bin lira) 2020 model Lamborghini Huracan Evo satın aldı. Markalı saat, mücevher, kıyafetler satın alan, annesine 30 bin dolar (253 bin lira) veren Hines, lüks otellerde tatil yaparak binlerce dolar harcadı.

Geçen yıl temmuz ayında hakkında soruşturma açılan Hines suçlamaları kabul etti. Şubat ayındaki duruşmada salgın destek fonunu özel harcamaları için kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunan Hines hafta içindeki karar duruşmasında altı yıl hapse mahkum edildi.

ABD’de, Covid-19 destek fonunu özel harcamaları için kullanan 100’ü aşkın kişi hakkında dava açıldı.