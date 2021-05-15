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Yaramazlara biraz batar!

İsrail, AFP, AP ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binayı vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze’de içinde AFP, Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı bombaladı.

Fotoğraf: AA


AA’da yer alan haberde, İsrail’in binayı vurmadan önce uyarı yaptığı belirtildi. Binada AP ile Al-Jazeera’nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda daire bulunuyordu. 13 katlı binada ayrıca Gazze’deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kuleler vardı.

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Ne oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı. 

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

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İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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