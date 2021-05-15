İsrail, AFP, AP ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binayı vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze’de içinde AFP, Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı bombaladı.

Fotoğraf: AA



AA’da yer alan haberde, İsrail’in binayı vurmadan önce uyarı yaptığı belirtildi. Binada AP ile Al-Jazeera’nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda daire bulunuyordu. 13 katlı binada ayrıca Gazze’deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kuleler vardı.

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İsrail’in hava saldırılarında 10 Mayıs’tan bu yana 39’u çocuk, 139 Filistinli öldü, 950 Filistinli yaralandı.

Ne oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

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İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.