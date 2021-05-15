Dolar milyarderleri blok halinde hisse satıyor

Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Google’ın kurucularından Sergey Brin dahil pek çok şirket paydaşı, piyasalardaki 14 aylık boğa hareketini (yükseliş) nakde çeviriyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD’deki halka açık şirketlerin hisselerindeki satış mayıs ayının ilk haftasında 24.4 milyar doları buldu. Satışın neredeyse yarısı ticari plan çerçevesinde yapıldı.

Reklam

Büyük hissedarlar belli aralıklarla şirketlerdeki paylarını satabiliyor, bunlar genelde önceden belirlenmiş planlara göre yapılıyor. Ancak planlı veya değil, çok uzun süre devam eden boğa hareketi eldeki hisselerin değerini muazzam artırdı.

Yatırımcılar paylarını farklı nedenlerle satma kararı alabiliyor. ABD borsalarında pandemiye rağmen devam eden ralliden sonra, değerlemeler yükselen enflasyonun baskısını hissetmeye başlamıştı. Öte yandan, ekonomide Covid-19 sonrası toparlanmanın ABD Merkez Bankası’nı (Fed) sıkılaştırma adımlarına zorlamasından endişe duyan yatırımcılar, ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazançlarından alınacak vergiyi iki katına çıkaracağını söylemesiyle iyice belirsizliğe düşmüştü.

Jeff Bezos sene başından beri yaklaşık 6,7 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı. Her ne kadar dünyanın en zengin kişisi için küçük bir rakam gibi gözükse de bu Bezos’un 2020’nin tamamında sattığı hisse tutarının neredeyse üçte ikisi ediyor.

Reklam

Teknoloji devi Oracle’ın yöneticisi Larry Ellison ise geçen hafta 552,3 milyon dolar değerinde 7 milyon adet hisseyi elden çıkardı.

Finans şirketi Charles Schwab da şirketin isim babası yatırımcısı adına 192 milyon dolarlık pay sattı.

Sergey Brin, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 250 bin hissesini elden çıkarmaya niyetlendiğini piyasalara açık ederken geçen hafta 163 milyon dolarlık satış yaptı. Bu, Brin’in son dört senede yaptığı ilk satıştı.

Mark Zuckerberg ve hayır kuruluşu Chan Zuckerberg Girişimi, Facebook’taki hisselerin satışına daha sonbaharda hız vermişti. Kasımdan beri toplamda 1,87 milyar dolarlık satış yaptılar.

‘Corona ekonomisi’

En büyük satıcılardan biriyse ‘corona ekonomisi’nden en çok faydalanan şirket Zoom’un kurucusu Eric Yuan. Yuan, ticari plan kapsamında 2020 boyunca ayda 140 bin hisseyi elden çıkardı ve bir yılda 350 milyon dolardan fazlasını cebine koydu. Mart 2021’den beri ayda 200 bin hisse satan Yuan’ın bu dönemde elde ettiği nakit 185 milyon doları buldu.

Kullanılmış araba satış platformu Carvana’dan Ernest Garcia Mart 2020’den bu yana hisse satışından 1,75 milyar dolar elde etti.

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike’ın yöneticisi George Kurtz da bu dönemde 250 milyon dolarlık satış yaptı.