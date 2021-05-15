Diken

Yaramazlara biraz batar!

Göbeklitepe’deki 5,5 metrelik dikili taşın kopyası BM Genel Merkezi’nde sergilenecek

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe’de yer alan 5,5 metrelik ‘P18’ numaralı dikili taşın kopyası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde sergilenecek.

Fotoğraf: AA

12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin ‘D yapısı’ adı verilen bölümündeki dikili taşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM’ye ‘resmi sanat hediyesi‘ olarak sunulacak.

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BM Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin evrensel kültür mirası özelliğini tanıtma fırsatı sunacak.

Dikili taş, ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi’nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak. Hititler ile Mısır arasında milattan önce 1280’li yıllarda yaşanan Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen, diplomatik metinlerin en eski örneklerinden Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş bakır kopyası, 1970’te dönemin BM Genel Sekreteri U Thant’a sunulmuştu.

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