Eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı: Onun yerine Trump’a oy atmış

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan bir kişi geçen yıl mayıs ayında ortadan kaybolan karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Bu kişinin eşinin yerine oy kullandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: NBC

Suzanne Morphew (53) geçen yıl 10 Mayıs’ta ortadan kayboldu. Eşi Barry Morphew, Facebook’ta duygusal bir paylaşım yaparak en kısa zamanda bulunmasını dilediğini ifade etti ve yardım istedi. Polis, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve ailesi öldüğünü tahmin ettikleri Morphew’un cansız bedenini bulamadı. Günlerce süren arama çalışmalarına Barry Morphew katılmadı.

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Barry Morphew, olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 Mayıs 2021’de tutuklandı. Cinayetle yargılanacağı açıklanan Barry Morphew’un dava dosyasında, Kasım 2020’de başkanlık seçimlerinde eşinin adına Donald Trump’a oy verdiği ortaya çıktı. Dosyaya göre Morphew, ekim ayında posta yoluyla oy kullandı ve eşinin yerine de seçimi Joe Biden’a kaybeden eski başkan Trump’a oy verdi.

Posta yoluyla yollanan oy pusulasında Suzanne Morphew’un imzası yoktu; Barry Morphew’un imzası vardı. Bundan şüphelenen yetkililer Barry Morphew’u nisan ayında sorguladı. O da FBI tarafından yapılan sorguda, eşinin yerine oy kullandığını kabul etti.

Bu itiraftan birkaç hafta sonra da cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan Morphew, ifadesinde eşinin adına oy verdiğini söylerken gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Trump’ın seçimi kazanmasına yardımcı olmak istedim. Rakipleri hile yapıyorlardı. Eşim zaten Trump’a oy verecekti.”