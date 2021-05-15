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Yaramazlara biraz batar!

Melek İpek’ten ‘kardeşleri’ne: Korkmayın, başınıza gelenden utanmayın, anlatın

Yıllarca şiddet ve işkence gördüğü eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve tahliye edilen Melek İpek “Kardeşlerim” dediği kadınlara mesaj gönderdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Melek İpek, 8 Ocak’ta sabah saatlerinde 112 Acil Servis’i arayarak 36 yaşındaki eşi Ramazan İpek’i öldürdüğünü söylemişti.

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İfadesinde eşinden gördüğü işkenceyi ayrıntılı şekilde anlatan Melek İpek yargılandığı Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı, İpek’in ‘haksız tahrik altında’ eşini ‘kasten öldürme’ suçunun ‘meşru savunma sınırının kast olmaksızın aşılması suçuna dönüştüğü’ değerlendirmesini yapmıştı. Mahkeme, İpek hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığına’ hükmederek tahliyesine karar vermişti.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’nin görüştüğü İpek şiddet gören kadınlara şu mesajı verdi: “Keşke daha ilk gün babama söyleseydim. Bunlar yaşanmazdı. O yüzden kardeşlerim, ne olur korkmayın… Başınıza gelenlerden utanmayın. Babanıza, annenize söyleyin. Olmadı devlete güvenin. Devlete gidin. Sizi mutlak korurlar. Ama anlatın. İçinize atmayın. Çekinmeyin… Dik durun… O vahşilere karşı cesur olun…”

İpek’in avukatı Ahmet Onaran Ramazan İpek’in bir başka kadına işkence ettiğini, tehdit yoluyla nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı. Onaran olaydan sonra karakola gidip şikayette de bulunan mağdur kadının İpek’in davasında gizli sanık olarak ifade verdiğini belirtti.

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