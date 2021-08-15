Akşam Postası / 15 Ağustos 2021

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

Fotoğraf: Reuters

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Radikal İslamncı Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Alevler Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımını da yaktı

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınları büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımı silindi.

İlçe ilçe inceleme: İstanbul depreminde 48 bin bina ağır hasar alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) raporuna göre olası 7,5 büyüklüğündeki depremde 48 bin binanın ağır ve çok ağır, 150 bine yakın binanın orta hasar alması bekleniyor.

Çift doz aşı olup Covid 19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti

Britanya’da yapılan araştırmayla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19’un Delta varyantına yakalananlarda görülen en yaygın belirtiler tespit edildi.

Selde yıkılan bir binanın müteahhidi için gözaltı kararı

Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

YÖK’ün hedefinde değişiklik yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğünü ve hızlı karar mekanizmalarının devreye sokulduğunu açıkladı.

Japonya’da ‘eşi görülmemiş’ yağışlar sonrası 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı

Fotoğraf: Reuters

Japonya’nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı yapıldı.

Alman futbol efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti

Fotoğraf: Twitter/BayernMunich

Almanya ve Bayern Münih’in efsane oyuncularından Gerd Müller, 75 yaşında hayata veda etti.