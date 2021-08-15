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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Ağustos 2021

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

Fotoğraf: Reuters

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Radikal İslamncı Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Erdoğan: Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız

ABD’den giderayak Taliban’a gözdağı

Afganistan cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Alevler Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımını da yaktı

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınları büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımı silindi.


İlçe ilçe inceleme: İstanbul depreminde 48 bin bina ağır hasar alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) raporuna göre olası 7,5 büyüklüğündeki depremde 48 bin binanın ağır ve çok ağır, 150 bine yakın binanın orta hasar alması bekleniyor.

Çift doz aşı olup Covid 19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti

Britanya’da yapılan araştırmayla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19’un Delta varyantına yakalananlarda görülen en yaygın belirtiler tespit edildi.

Selde yıkılan bir binanın müteahhidi için gözaltı kararı

Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz’de sel: Can kaybı 59’a yükseldi

YÖK’ün hedefinde değişiklik yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğünü ve hızlı karar mekanizmalarının devreye sokulduğunu açıkladı.

Japonya’da ‘eşi görülmemiş’ yağışlar sonrası 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı

Fotoğraf: Reuters

Japonya’nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı yapıldı.

Alman futbol efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti

Fotoğraf: Twitter/BayernMunich

Almanya ve Bayern Münih’in efsane oyuncularından Gerd Müller, 75 yaşında hayata veda etti.

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Şehir değil tuzak kuruyoruz

Sorumlular belli, dolayısıyla, Doğanay Tolunay Hocanın sık sık vurguladığı gibi, küresel ısınmanın yarattığı aşırı ve dengesiz yağışlara bütün suçu yüklemek, suçluların sırtından sorumluluğu sıyırmak anlamına gelir. Üstelik, bu dengesizlikler yıllardır biliniyordu, tedbir alınmalıydı. Yanlış uygulamalar aşırı yağışların etkisini katlıyor. Bu yanlışları yapanların yakasına yapışmalıyız.

CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya. Art arda gelen felaketlerle hayatını kaybeden yurttaşlar ve canlılar oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin felaketlere hazır olmadığı, vatandaşların yangın ve sellerde kendi başlarına verdiği mücadelelerin kameralara yansımasıyla da çok net bir şekilde de gözler önüne serildi.