Akşam Postası / 15 Ağustos 2021

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Radikal İslamncı Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurdu.
Erdoğan: Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız
ABD’den giderayak Taliban’a gözdağı
Afganistan cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti
Alevler Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımını da yaktı
Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınları büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımı silindi.
İlçe ilçe inceleme: İstanbul depreminde 48 bin bina ağır hasar alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) raporuna göre olası 7,5 büyüklüğündeki depremde 48 bin binanın ağır ve çok ağır, 150 bine yakın binanın orta hasar alması bekleniyor.
Çift doz aşı olup Covid 19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti
Britanya’da yapılan araştırmayla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19’un Delta varyantına yakalananlarda görülen en yaygın belirtiler tespit edildi.
Selde yıkılan bir binanın müteahhidi için gözaltı kararı
Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Karadeniz’de sel: Can kaybı 59’a yükseldi
YÖK’ün hedefinde değişiklik yok
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğünü ve hızlı karar mekanizmalarının devreye sokulduğunu açıkladı.
Japonya’da ‘eşi görülmemiş’ yağışlar sonrası 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı
Japonya’nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 2 milyona yakın haneye tahliye çağrısı yapıldı.
Alman futbol efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti
Almanya ve Bayern Münih’in efsane oyuncularından Gerd Müller, 75 yaşında hayata veda etti.