Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: İstanbul’da şu an dere yataklarında yüzbinlerce nüfus yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an dere yataklarında -isim vermeyim- altı, yedi tane yatakta yüzbinlerce nüfus yaşıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Karadeniz Bölgesi’nin batısında 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınlarının meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinin selden etkilenmişti.


Kastamonu’daki gibi dere kenarlarında bulunan yapılaşma örneklerinin İstanbul’da da olduğunu belirten İmamoğlu, bu konuda dere ıslahı çalışmaları yapıldığını söyledi.

ANKA’dan Ünsal Kasırgaoğlu’nun aktardığına göre İBB başkanı şöyle konuştu: “Şu anda mesela biz İstanbul’un en az 12, 13 noktasında dere ıslahı çalışması yapıyoruz. Ama o kadar birikmiş konular var ki. Mesela Ayamama’daki sorunu hemen hemen çözdük. Şimdi hatta Ayamama çevresini komple yeşil alan şeklinde tasarlıyoruz. Tabi İstanbul’un su toplama kapasitesi ve yağmur oranları burası gibi değil. Burada çok daha büyük yağışlar söz konusu olabiliyor.

Ama İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimiz, bu tarz yani su baskını, sel, deprem, yangın, aklınıza ne gelirse tüm afetlere, afet öncesi hazırlık kısmına odaklanarak hareket etmeli. Mesela Kastamonu’dayız. Aynı riski taşıyan başka havzalarımız var mı? Başka dere yataklarımız var mı? O yataklar üzerinde kurulu ilçelerimizde öncü tedbirler ne alınabilir?”

“Bugün Bozkurt’ta mesela, resmen dere yatağına parsel üretilmiş ve bir daha yapılmış” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Resmen görünüyor. Eski fotoğraflarda da var. Bu hatalar yapılmış. Kim yapmışsa geriye dönüp bakılmalı, hesabı sorulmalı. Bundan sonra yapılmaması için tedbir alınmalı. Başka ilçelerimizde bu tarz yerler var ise de devletçe, milletçe oralara tedbir alarak, bu tür afetler yaşandıktan sonra ‘vah vah, eyvah’ demeden oradaki canlarımızı, insanlarımızı mağdur etmeden çözümler bulmalıyız.”

Karadeniz’de sel: Can kaybı 62’ye yükseldi

İlçe ilçe inceleme: İstanbul depreminde 48 bin bina ağır hasar alacak

Afet bölgesi Bozkurt: ‘Resmi rakamlardan daha fazla kayıp var’

Felaket göz göre göre gelmiş: Resmi listede olmayan kayıplar var, ölü sayısı artabilir

CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün
Şehir değil tuzak kuruyoruz

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Şehir değil tuzak kuruyoruz

Sorumlular belli, dolayısıyla, Doğanay Tolunay Hocanın sık sık vurguladığı gibi, küresel ısınmanın yarattığı aşırı ve dengesiz yağışlara bütün suçu yüklemek, suçluların sırtından sorumluluğu sıyırmak anlamına gelir. Üstelik, bu dengesizlikler yıllardır biliniyordu, tedbir alınmalıydı. Yanlış uygulamalar aşırı yağışların etkisini katlıyor. Bu yanlışları yapanların yakasına yapışmalıyız.

CHP’li Kaboğlu’ndan ‘Türkiye yasası’ teklifi: Yıkımın önüne geçmek mümkün

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla boğuşan Türkiye şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya. Art arda gelen felaketlerle hayatını kaybeden yurttaşlar ve canlılar oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin felaketlere hazır olmadığı, vatandaşların yangın ve sellerde kendi başlarına verdiği mücadelelerin kameralara yansımasıyla da çok net bir şekilde de gözler önüne serildi.