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Yaramazlara biraz batar!

YÖK’ün hedefinde değişiklik yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğünü ve hızlı karar mekanizmalarının devreye sokulduğunu açıkladı.

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Açıklamada, salgının dinamik bir süreç olduğunun altı çizilerek şunlar dendi: ”Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde ‘koronavirus Komisyonları’ oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.”  


Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

‘Aşı zorunluluğu’nda özel üniversitelerden ilk adım

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Şehir değil tuzak kuruyoruz

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Bitlis’te esnafa plastik mermi ve gaz bombası

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