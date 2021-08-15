Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karadeniz’de sel: Can kaybı 59’a yükseldi

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.

Fotoğraflar: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 13.00 itibariyle Kastamonu’da 49, Sinop’ta dokuz ve Bartın’da bir kişi olmak üzere toplam 59 kişinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.


Sinop’un Ayancık, Bartın’ın Ulus ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nin batısında 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınlarının meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinin selden etkilenmişti.

Afet bölgesi Bozkurt: ‘Resmi rakamlardan daha fazla kayıp var’

Felaket göz göre göre gelmiş: Resmi listede olmayan kayıplar var, ölü sayısı artabilir

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Şehir değil tuzak kuruyoruz

Sorumlular belli, dolayısıyla, Doğanay Tolunay Hocanın sık sık vurguladığı gibi, küresel ısınmanın yarattığı aşırı ve dengesiz yağışlara bütün suçu yüklemek, suçluların sırtından sorumluluğu sıyırmak anlamına gelir. Üstelik, bu dengesizlikler yıllardır biliniyordu, tedbir alınmalıydı. Yanlış uygulamalar aşırı yağışların etkisini katlıyor. Bu yanlışları yapanların yakasına yapışmalıyız.

Bitlis’te esnafa plastik mermi ve gaz bombası

Bitlis’te mahkemenin durdurma kararına karşın cumhurbaşkanlığı kararı gerekçe gösterilerek yerlerinden çıkarılmak istenen esnafa polis dün (13 Ağustos) gece yarısı plastik mermi, gaz ve ses bombası kullanarak saldırdı. Aralarında Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan’ın da yer aldığı çok sayıda esnaf gözaltına alındı. Müdahaleden etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Prof. Balık: Aşısızlara yönelik zorlayıcı uygulamalara geçilmeli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19’la mücadele kapsamında hem eğitimde hem de iş hayatında tekrar kısıtlamalara maruz kalınmaması için, aşılanmayanlara yönelik, yasaklar şeklinde olmasa bile zorlayıcı, kısıtlayıcı ya da özendirici uygulamalara geçilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.