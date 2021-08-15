Karadeniz’de sel: Can kaybı 59’a yükseldi

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a yükseldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 13.00 itibariyle Kastamonu’da 49, Sinop’ta dokuz ve Bartın’da bir kişi olmak üzere toplam 59 kişinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sinop’un Ayancık, Bartın’ın Ulus ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nin batısında 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınlarının meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinin selden etkilenmişti.