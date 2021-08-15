Alevler Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımını da yaktı

Türkiye’nin güneyinde etkili olan orman yangınları büyük ölçüde söndürüldü ancak iki hafta kadar süren büyük yangınlar emisyon üretimini artırdı. Türkiye’nin bir yıllık emisyon kazanımı silindi.

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Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin verilerine göre Türkiye’de 2021 yangın sezonunda 1 milyon 750 bin dönümlük alan yandı. Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde çevre mühendisi olarak görev yapan Dr. Nic Surawski’nin hesaplamalarına göre bu yangınlarda toplamda üretilen karbondioksit (CO2) emisyonu ise 15 milyon ton.

Hürriyet gazetesinden Muhammed Kafadar’ın haberine göre bu miktar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2021’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği istatistiklerde işaret edilen kazanımların tamamen silinmesi anlamı taşıyor. Türkiye’nin son bildirdiği verilerde emisyon miktarındaki azalım bir önceki yıla göre 15.7 milyon ton CO2 eşdeğerindeydi.

Dr. Surawsk ayrıca yangınların CO2 dışında metan ve azot oksit gibi ‘daha tehlikeli‘ sera gazları da ürettiğini ve son yangınlarla birlikte ilave yaklaşık 5 milyon ton eşdeğeri CO2 emisyonunun ortaya çıktığını ekledi.