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Yaramazlara biraz batar!

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin için de kuvvetli yağış tahmini yapılıyor.

Fotoğraf: DHA

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükselmişti. Hala 77 kayıp ihbarı var.


Meteoroloji Genel Müdürlüğ ise kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 17 Ağustos öğle saatlerine kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

​​​​​​​Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekli.

Doğu Anadolu’da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu genelinde de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Soylu: Toplam 77 kayıp ihbarı var

Karadeniz’de sel: Can kaybı 57’ye yükseldi

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