Soylu: Toplam 77 kayıp ihbarı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum” dedi.

Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te hafta başında başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık, Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu. AFAD, ölü sayısını 57 olarak bildirirken, bölgede incelemede bulunan CHP’li yöneticilerden ise farklı açıklamalar geliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, selde kaybolanların ve ölü sayısının şeffaf şekilde açıklaması gerektiğini belirterek ”Bozkurt’ta vatandaşları dinlediğimizde kayıp sayısının 1000’in üzerinde olduğu algısı çıkıyor. Bana orada verilen bilgiler 300’ün üzerinde kayıp başvurusunun olduğu şeklinde” demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta incelemelerde bulunan Soylu, şunları söyledi: ”Buranın üzerinden siyaset yapmak insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Gidin görün, bu barajdaki HES değil ki nasıl patlasın. Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar. 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü yalanlarını söylüyorlar. Milletin bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. Bizim görevimiz vatandaşı doğru bilgilendirmek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 15’inin kimliği henüz belli değil. Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15 olmak üzere toplam 77 kayıp ihbarı var. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor bilmiyorum. Biz evini tahliye ettiğimiz vatandaşlara herhangi bir tespit yapmaksızın 3 bin lira yardımda bulunacağız. Evinde hasar olan vatandaşımıza 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Hangi belediye olursa olsun biz ne yangında ne selde ayrım yapmadık.”