Alman futbol efsanesi Gerd Müller hayatını kaybetti

Almanya ve Bayern Münih’in efsane oyuncularından Gerd Müller, 75 yaşında hayata veda etti.

Fotoğraf: Twitter/BayernMunich

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biri kabul edilen Müller, Alzheimer tedavisi görüyordu.

1964 yılında transfer olduğu Bayern’de 16 sezon geçiren Müller, 607 maçta 566 gol attı. Bir zamanların yıldız futbolcusu, Bundesliga’da 365 golle lig rekorunu da kırdı.

Müller, Bayern Münih’le dörder lig ve Almanya Kupası, üç kez o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası ve bir kez Kupa Galipleri Kupası zaferleri yaşadı.

Unutulmaz isim birer kez Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazandığı Batı Almanya ile ise 62 maçta 68 gol attı.



Kariyerinde 17 kez gol krallığı yaşayan Müller bir kez de Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu.